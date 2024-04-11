محمد رياض: لهجة مسلسل قلع الحجر الأصعب خلال مسيرتي وأدوار الشر تجذبني

أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته من نجاح مهرجان المسرح القومي، معلقًا: «كان هدفي إن مهرجان المسرح ينزل الشارع ويكون حدث كل الناس تنتظره كل سنة في شهر 7».

وتحدث محمد رياض عن مشاركته ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 بعملين، خلال لقائه ببرنامج ليالي العيد مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب على قناة صدى البلد.

وعلق على حرصه على تقديم أدوار الشر وحبه لها، قائلًا: «منذ صغري كان عندي تمرد على الأدوار وأدوار الشر بتعيّش الممثل أكثر وتظهره في مناطق مختلفة وساهمت في تنوع الشخصيات التي قدمتها».

وأكد الفنان محمد رياض على صعوبة اللهجة بمسلسل قلع الحجر، معلقًا: «اللهجة كانت صعبة جدًا لأنها لم تكن المعتادة في الأعمال الصعيدية وأقرب للشعر وجدنا صعوبة في مخارج الحروف والتشكيل لذلك المسلسل من أصعب اللهجات اللي عملتها رغم مشاركتي في أكثر من عمل صعيدي من قبل».

وأشار إلى أن الموضوع الذي تدور حوله مسلسل قلع الحجر حقيقي وموجود بالفعل في الصعيد وفي مناطق أخرى، ويؤدي في أغلب الأوقات لكوارث يجب الانتباه لها، مثل الثأر وزواج القاصرات.

وعلق محمد رياض على تقديم مسلسل قلع الحجر في 30 حلقة رغم انتشار مسلسلات الـ 15 حلقة، قائلًا: «بحسب الموضوعات فقصة العمل وهذه المشكلات تحتمل أكثر من 60 حلقة والكاتب والمخرج الشاطر هو من يحدد الحلقات بحسب الموضوع»، معربًا عن إعجابه بأعمال الـ 15 حلقة الفترة الأخيرة.

وحرص على تحية الدراما المصرية، مختتمًا: «قدرنا نوصل بها لأبعد نقطة ونستطيع المنافسة ورفعنا سقف الدراما المصرية بوجود أعمال متكاملة بصورة عظيمة مثل الحشاشين وجودر.. والفن المصري هو الفن الرائد في الوطن العربي وما حدث في 2024 قفزة كبيرة».

جزء ثاني من مسلسل قلع الحجر

من جهته أعلن المخرج حسني صالح وجود جزء ثاني من مسلسل قلع الحجر، بعد نجاحه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وقال المخرج حسني صالح: «الجزء الثاني سيكون مفاجأة 10 حلقات عن النوبة».

وتابع: «العمل سيكون بطولة محمد رياض وياسمين علي في بطولة لأول مرة، بجانب وجود نجوم كبار مثل سميرة عبد العزيز، ومفيد عاشور، ومحمود السراج، ومحمود الجابري، وهاجر الشرنوبي وآخرين».

ومسلسل قلع الحجر الذي تم عرضه في 2024 من بطولة الفنان محمد رياض، والفنانة سوسن بدر، والفنانة منى عبد الغني، والفنانة لقاء سويدان، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.

وتدور أحداث العمل ضمن إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، ويناقش العمل قضايا تهتم بحقوق المرأة في الصعيد. يناقش المسلسل القضايا الهامة التي تخص أهالينا في الصعيد حول حقوق المرأة كما أنه مستوحي من أحداث حقيقة، وتم تصوير أحداثه في صعيد مصر.

