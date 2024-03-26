السينارست أحمد وفدي يُحاول «قلع الحجر» من الصعيد فى دراما تلفزيونية

«قلع الحجر» مقولة تردّد فى قري الصعيد كنايةً عن الخروج عن الأعراف والمحافظة، تستخدم العبارة عندما يؤتي أحدهم بفعل غير مُعتاد أو خارج سياق العادات والتقاليد الموروثة، كأن تُخالف عائلة معينة أعرافها الموروثة بمصاهرة مكون إجتماعي أخر!

«قلع الحجر» دراما تلفزيونية تعرض على حاليًا فى رمضان 2024 على عدة شاشات، بطولة كوكبة من النجوم.. محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، سميرة عبد العزيز، مني عبد الغني، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، وآخرين.

والمسلسل من إخراج حسني صالح، وتأليف السيناريست الشاب أحمد وفدى فى أول تجاربه فى الكتابة الدرامية.

السياريست أحمد وفدي مع بطل المسلسل الفنان محمد رياض

فى ذات الدرب الذي سار المستشار والسيناريست الراحل محمد صفاء عامر، بأعماله الدرامية، فى إثارة قضايا مجتمعية فى مجتمعه المحلي الذي وُلد فيه فى الصعيد، ومنها«الضوء الشارد»، يسير السيناريست الشاب أحمد وفدي فى الدرب ذاته!

مبدئيًا وإعمالاً للمأثورة القائلة «أهل مكة أدري بشعابها»، فإن «قلع الحجر» دراما كتبها سيناريست ينتمي ويعيش فى جغرافية الدراما نفسها، بالتالي فإن نسيج الدراما تمت حياكته من أحد أبناء الصعيد، الذين تشكل وعيهم وعاينوا تلك القضايا عن قرب.

فالسيناريست الشاب أحمد وفدي آدم؛ من مواليد قرية «الحـرازت» التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ومازالت عائلته وأسرته تعيش بالقرية؛ وفرض عليه عمله موظفًا بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، الإقامة منفردًا فى القاهرة، ويأتي إجازات منتظمة إلى «الحـرازت»، لرعاية أسرته.

وررغم أن «وفدي»، لم يدرس السيناريو والحوار أكاديميًا، إذ تخرج فى كلية التجارة، إلا إنه أحب ذلك النوع من الإبداع، وشارك فى عدة ورش لكتابة السيناريو والحوار، ومسلسل «قلع الحجر» أول أعماله الدرامية.

يقول أحمد وفدي فى مقابلته مع «الـوفـد»، إن الكتابة الدرامية عن قضايا الصعيد والنوبة التي يعالجها المسلسل، تختلف إختلافًا كلياً حينما يكون كاتبها ينتمي لجغرافيا الدراما نفسها.

ويضيف، المُعايش للعادات والتقاليد والقضايا المجتمعية ذات الحساسية فى المجتمعات المغلقة، يملك أدوات الكتابة بفعل هذه المعايشة الحياتية.

يقول «وفدي»، إن فكرة المسلسل كانت تراوده منذ عشر سنوات مضت، وبدأت فى الكتابة وبحثت عن شركة تموّل إنتاج المسلسل ولكن وجدت عزوفًا من المنتجين؛ ربما لأنه كانوا يخشون المغامرة مع سيناريست جديد وكذلك بسبب حساسية القضايا التي يتناولها المسلسل واللهجة الصعيدي واللغة المستخدمة فى الكتابة.

ويستكمل.. تعرفت على المخرج حسني صالح وهو من روّاد الدراما التي تعالج قضايا الصعيد وسبق له إخراج عدة أعمال فى ذلك السياق، ومنها مسلسل «الرحايا»، و«شيخ العرب همّام».

واقتنع المخرج حسني صالح بفكرة المسلسل ونالت استحسانه، بعد أن قرأ السيناريو، وقال لي «أنت موهوب حقيقي»، وتحمس لإخراج العمل إلى النور، وبدأ يُسابق الزمن لإيجاد منتج للمسلسل حتي يُعرض فى شهر رمضان 2024، وقد كان.

وعن شخصيات المسلسل وأحداثه يقول «وفدي»، إنه دراما إجتماعية تعالج قضايا ذات حساسية فى المجتمعات المغلقة، منها القبلية والثأر والزواج القبلي وأزمة حرمان الإناث من الأرث.

ويستطرد الشخصيات من وحي خيال المؤلف، وتدور الأحداث فى نجع «قلعة الحجر»، ولكن العادات والتقاليد والأعراف التي تُعالجها الدراما حقيقة وواقع تعيشه هذه المجتمعات.

واستخدمت أيضا لقب «الحرازي» نسبة إلى مسقط رأسي قرية «الحـرازت»، وهو اللقب الذي حمله الفنان الكبير عبد العزيز مخيون فى المسلسل، ويُؤدي دور شخصية إصلاحية تحاول إقامة العدل وإزاحة أرث التقاليد الظالمة.

ويبيّن السيناريست أحمد وفدي لـ «الوفد»، أن المسلسل يشمل خطًا دراميًا عن مجتمع النوبة، فى سياق الإشكالية الأساسية، التي يُثيرها العمل الدرامي.