‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭‬ يعزف‭ ‬منفرداً‭ ‬على‭ ‬أوتار‭ ‬دراما‭ ‬الصعيد

محمد‭ ‬رياض: ‬ قصة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬حقيقية‭ ‬

تدربت‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬واحداً‭ ‬منهم



يشارك‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬فى‭ ‬دراما‭ ‬2024،‭ ‬رافعا‭ ‬راية‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية‭ ‬التى‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬وأهم‭ ‬الأعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجمهور،‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬المرأة‭ ‬الصعيدية‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬حقيقية‭ ‬بالفعل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬العمل‭ ‬يلفت‭ ‬انتباه‭ ‬الجمهور‭ ‬بشدة‭ ‬منذ‭ ‬عرض‭ ‬الحلقات‭ ‬الأولى‭.‬

‮«‬الوفد‮»‬‭ ‬تحاور‭ ‬نجوم‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض‭ ‬والفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬والفنانة‭ ‬منى‭ ‬عبدالغنى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬حول‭ ‬خوض‭ ‬رحلة‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬فى‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬2024‭.‬

يعتبر‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬،‭ ‬العمل‭ ‬الفنى‭ ‬الوحيد‭ ‬فى‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬2024،‭ ‬الذى‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الصعيد‭ ‬وقضاياه،‭ ‬وتتميز‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية‭ ‬بالجماهيرية‭ ‬الشديدة‭ ‬بين‭ ‬المشاهدين،‭ ‬نظرا‭ ‬لطبيعة‭ ‬الصعيد‭ ‬الخاصة‭ ‬والتى‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاهدين،‭ ‬ويطل‭ ‬علينا‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض،‭ ‬بشخصية‭ ‬صعيدية،‭ ‬والذى‭ ‬يحافظ‭ ‬بمسلسله‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬،‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬موسم‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالى،‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الاختيار‭ ‬3‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬و«المداح‭ ‬3‮»‬‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭.‬

وتدور‭ ‬قصة‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬درامى‭ ‬اجتماعى‭ ‬تشويقى‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الصعيد‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬وهو‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬حقيقية،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬منطقتى‭ ‬‮«‬النوبة‮»‬‭ ‬و«قمولة‮»‬‭ ‬فى‭ ‬صعيد‭ ‬مصر،‭ ‬يشارك‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬بينهم‭: ‬سوسن‭ ‬بدر،‭ ‬ورياض‭ ‬الخولى،‭ ‬ورانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقى،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬مخيون،‭ ‬وحسن‭ ‬العدل،‭ ‬ومنى‭ ‬عبدالغنى،‭ ‬ومدحت‭ ‬تيخا،‭ ‬ومروة‭ ‬عبدالمنعم،‭ ‬ومفيد‭ ‬عاشور،‭ ‬وياسر‭ ‬على‭ ‬ماهر،‭ ‬وسميرة‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬وياسمين‭ ‬جمال‭ ‬عبدالناصر،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬حسنى‭ ‬صالح‭.‬

‮«‬الوفد‮»‬‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض،‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬لنا‭ ‬عن‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬وحياته‭ ‬الفنية‭.‬

●‭ ‬كلمنى‭ ‬عن‭ ‬دورك‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭.‬

‭- ‬أنا‭ ‬بجسد‭ ‬شخصية‭ ‬رجل‭ ‬صعيدى،‭ ‬والعمل‭ ‬يناقش‭ ‬أحد‭ ‬قضايا‭ ‬الصعيد‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬التى‭ ‬مازالت‭ ‬موروثة،‭ ‬فى‭ ‬أحداث‭ ‬قوية‭ ‬و‭ ‬ملحمة‭ ‬درامية‭ ‬رائعة،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تنال‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور،‭ ‬ومش‭ ‬عاوز‭ ‬أحرق‭ ‬الدور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كده،‭ ‬عاوز‭ ‬الجمهور‭ ‬يستمتع‭ ‬بالمشاهدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلقات‭ ‬المسلسل‭.‬

●‭ ‬كلمنى‭ ‬عن‭ ‬كواليس‭ ‬العمل‭ ‬وصعوبات‭ ‬التصوير‭.‬

‭- ‬كواليس‭ ‬العمل‭ ‬لطيفة‭ ‬وشىء‭ ‬رائع‭ ‬وممتع‭ ‬مع‭ ‬عمالقة‭ ‬الفن،‭ ‬فأنا‭ ‬بصحبة‭ ‬المتألقة‭ ‬سوسن‭ ‬بدر‭ ‬والفنان‭ ‬الكبير‭ ‬رياض‭ ‬الخولى،‭ ‬ورانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقى‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مخيون‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬مش‭ ‬عاوز‭ ‬أنسى‭ ‬حد‭ ‬منهم،‭ ‬ومخرج‭ ‬متخصص‭ ‬فى‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية‭ ‬المبدع‭ ‬حسنى‭ ‬صالح،‭ ‬وعن‭ ‬صعوبات‭ ‬العمل‭ ‬تكمن‭ ‬فى‭ ‬أن‭ ‬الأعمال‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬تبدأ‭ ‬متأخرة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نواصل‭ ‬التصوير‭ ‬لعدد‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬ساعة،‭ ‬نتيجة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬صناع‭ ‬العمل‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يلحقون‭ ‬بشهر‭ ‬رمضان‭.‬

●‭ ‬الإطلالة‭ ‬الصعيدية‭ ‬واللهجة‭ ‬الصعيدى‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭.. ‬كيف‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬ذلك؟

‭- ‬بالفعل،‭ ‬ولكن‭ ‬أنا‭ ‬تدربت‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬متخصص‭ ‬فى‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية‭ ‬ومصحح‭ ‬لغوى‭ ‬يصحح‭ ‬لنا‭ ‬اللهجة،‭ ‬وما‭ ‬ساعدنى‭ ‬فى‭ ‬الدور‭ ‬أننى‭ ‬لست‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أقدم‭ ‬شخصية‭ ‬صعيدية،‭ ‬ولكن‭ ‬قدمتها‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬الضوء‭ ‬الشارد‭ ‬ومسلسل‭ ‬رحيل‭ ‬وزهرة‭ ‬ومسلسل‭ ‬بنت‭ ‬القبائل،‭ ‬وهناك‭ ‬أشخاص‭ ‬متخصصة‭ ‬فى‭ ‬اللبس‭ ‬والإكسسورات‭ ‬والحركة،‭ ‬كذالك‭ ‬معانا‭ ‬مخرج‭ ‬عبقرى‭ ‬وهو‭ ‬حسنى‭ ‬صالح،‭ ‬وهو‭ ‬مخرج‭ ‬متخصص‭ ‬فى‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية،‭ ‬ويجيد‭ ‬الدراما‭ ‬الصعيدية‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬تيسر‭ ‬تقديمى‭ ‬الشخصية‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا،‭ ‬لدرجة‭ ‬أنى‭ ‬أصبحت‭ ‬أتحدث‭ ‬باللهجة‭ ‬الصعيدية‭.‬

●‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬المنافسة‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬رمضان؟‭ ‬وهل‭ ‬الأعمال‭ ‬الصعيدية‭ ‬رهان‭ ‬كسبان‭ ‬فى‭ ‬الدراما؟

‭- ‬أتمنى‭ ‬النجاح‭ ‬لمسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬خاصة‭ ‬أننا‭ ‬تعبنا‭ ‬جدا‭ ‬فى‭ ‬التجهيزات‭ ‬والتصوير،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬مكتوب‭ ‬بشكل‭ ‬جميل‭ ‬ومخرج‭ ‬عبقرى،‭ ‬والمسلسل‭ ‬يضم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬التقال،‭ ‬وأكيد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬يقوم‭ ‬ببذل‭ ‬مجهود‭ ‬كبير‭ ‬لكى‭ ‬يرضى‭ ‬الجمهور‭.‬

الأعمال‭ ‬التى‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الصعيد‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مكتوبة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وأداء‭ ‬واقعى‭ ‬ومخرج‭ ‬يعلم‭ ‬خبايا‭ ‬الصعيد،‭ ‬أكيد‭ ‬هيكون‭ ‬حصان‭ ‬ربحان‭ ‬فى‭ ‬دراما‭ ‬رمضان،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الدراما‭ ‬لها‭ ‬جمهور‭ ‬كبير،‭ ‬واللهجة‭ ‬الصعيدية‭ ‬محببة‭ ‬عند‭ ‬الناس،‭ ‬ويزداد‭ ‬الانجذاب‭ ‬إليها‭ ‬مع‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬النمط‭ ‬التقليدى‭ ‬للموضوعات‭ ‬الصعيدية‭.‬

●‭ ‬قدمت‭ ‬أعمالا‭ ‬كثيرة‭ ‬ما‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬تسعى‭ ‬لتقديمه؟

‭- ‬الحمد‭ ‬لله،‭ ‬فأنا‭ ‬قدمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عملاً،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أدوار‭ ‬متنوعة‭ ‬سواء‭ ‬دينية‭ ‬أو‭ ‬تاريخية‭ ‬أو‭ ‬رومانسية،‭ ‬كذلك‭ ‬قدمت‭ ‬الشخصية‭ ‬الطيبة‭ ‬والشخصية‭ ‬الشريرة،‭ ‬والحقيقة‭ ‬أننى‭ ‬سعيد‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬قدمته،‭ ‬فأعتز‭ ‬جداً‭ ‬بالمحامى‭ ‬الشرير‭ ‬فى‭ ‬‮«‬لعبة‭ ‬إبليس‮»‬،‭ ‬وشيخ‭ ‬الغفر‭ ‬الشرس‭ ‬فى‭ ‬‮«‬كفر‭ ‬دلهاب‮»‬،‭ ‬وصفوت‭ ‬الصحافى‭ ‬الانتهازى‭ ‬فى‭ ‬الجزء‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬‮«‬ليالى‭ ‬الحلمية‮»‬،‭ ‬وأيضاً‭ ‬دورى‭ ‬فى‭ ‬‮«‬رحيم‮»‬،‭ ‬والشيمى‭ ‬رضوان‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬النمر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬وضابط‭ ‬الأمن‭ ‬الوطنى‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الاختيار‭ ‬3‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أنا‭ ‬أعتز‭ ‬كثيراً‭ ‬بأدوارى‭ ‬الدينية‭ ‬والتاريخية،‭ ‬مثل‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬ابن‭ ‬حزم‮»‬،‭ ‬و«ابن‭ ‬حنبل‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أحبهما‭ ‬الجمهور‭ ‬كثيراً‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬مشاهدة‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬عندما‭ ‬تعرض،‭ ‬فهى‭ ‬أعمال‭ ‬لها‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة‭.‬