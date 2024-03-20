محمد رياض: قصة مستوحاة من أحداث حقيقية
«قلع الحجر» يعزف منفرداً على أوتار دراما الصعيد
تدربت كثيراً على اللهجة الصعيدية حتى أصبحت واحداً منهم
يشارك مسلسل «قلع الحجر» فى دراما 2024، رافعا راية الدراما الصعيدية التى تعد من أقرب وأهم الأعمال الدرامية بالنسبة للجمهور، مسلسل «قلع الحجر» يسلط الضوء على قضية المرأة الصعيدية من قصة مستوحاة من أحداث حقيقية بالفعل، وهو ما جعل العمل يلفت انتباه الجمهور بشدة منذ عرض الحلقات الأولى.
«الوفد» تحاور نجوم مسلسل «قلع الحجر» الفنان محمد رياض والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنانة منى عبدالغنى فى هذا الملف حول خوض رحلة الدراما الصعيدية بشكل منفرد فى دراما رمضان 2024.
يعتبر مسلسل «قلع الحجر»، العمل الفنى الوحيد فى دراما رمضان 2024، الذى يتحدث عن الصعيد وقضاياه، وتتميز الدراما الصعيدية بالجماهيرية الشديدة بين المشاهدين، نظرا لطبيعة الصعيد الخاصة والتى لا يعرفها الكثير من المشاهدين، ويطل علينا الفنان محمد رياض، بشخصية صعيدية، والذى يحافظ بمسلسله «قلع الحجر»، على المشاركة فى موسم دراما رمضان للعام الثالث على التوالى، بعدما شارك فى مسلسل «الاختيار 3» سنة 2022، و«المداح 3» العام الماضى.
وتدور قصة «قلع الحجر» فى إطار درامى اجتماعى تشويقى يتحدث عن قضايا الصعيد ويركز على حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تدور أحداثه فى منطقتى «النوبة» و«قمولة» فى صعيد مصر، يشارك إلى جوار الفنان محمد رياض فى هذا العمل، عدد من النجوم بينهم: سوسن بدر، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وعبدالعزيز مخيون، وحسن العدل، ومنى عبدالغنى، ومدحت تيخا، ومروة عبدالمنعم، ومفيد عاشور، وياسر على ماهر، وسميرة عبدالعزيز، وياسمين جمال عبدالناصر، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج حسنى صالح.
«الوفد» كان لها لقاء مع الفنان محمد رياض، تحدث فيها لنا عن مسلسل «قلع الحجر» وحياته الفنية.
● كلمنى عن دورك فى مسلسل «قلع الحجر».
- أنا بجسد شخصية رجل صعيدى، والعمل يناقش أحد قضايا الصعيد والعادات والتقاليد التى مازالت موروثة، فى أحداث قوية و ملحمة درامية رائعة، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، ومش عاوز أحرق الدور أكثر من كده، عاوز الجمهور يستمتع بالمشاهدة من خلال حلقات المسلسل.
● كلمنى عن كواليس العمل وصعوبات التصوير.
- كواليس العمل لطيفة وشىء رائع وممتع مع عمالقة الفن، فأنا بصحبة المتألقة سوسن بدر والفنان الكبير رياض الخولى، ورانيا فريد شوقى والفنان عبدالعزيز مخيون والعديد من النجوم مش عاوز أنسى حد منهم، ومخرج متخصص فى الدراما الصعيدية المبدع حسنى صالح، وعن صعوبات العمل تكمن فى أن الأعمال كل سنة تبدأ متأخرة، مما يجعلنا نواصل التصوير لعدد ساعات طويلة جدا، يمكن أن تصل لمدة 18 ساعة، نتيجة أن كل صناع العمل يريدون أن يلحقون بشهر رمضان.
● الإطلالة الصعيدية واللهجة الصعيدى ليست سهلة.. كيف تغلبت على ذلك؟
- بالفعل، ولكن أنا تدربت كثيرا على اللهجة الصعيدية، كما أن هناك شخص متخصص فى اللهجة الصعيدية ومصحح لغوى يصحح لنا اللهجة، وما ساعدنى فى الدور أننى لست أول مرة أقدم شخصية صعيدية، ولكن قدمتها قبل ذلك فى مسلسل الضوء الشارد ومسلسل رحيل وزهرة ومسلسل بنت القبائل، وهناك أشخاص متخصصة فى اللبس والإكسسورات والحركة، كذالك معانا مخرج عبقرى وهو حسنى صالح، وهو مخرج متخصص فى الدراما الصعيدية، ويجيد الدراما الصعيدية بكل أشكالها، كل هذه العوامل كان لها دور كبير فى تيسر تقديمى الشخصية بشكل جيد جدا، لدرجة أنى أصبحت أتحدث باللهجة الصعيدية.
● كيف ترى المنافسة فى شهر رمضان؟ وهل الأعمال الصعيدية رهان كسبان فى الدراما؟
- أتمنى النجاح لمسلسل «قلع الحجر» خاصة أننا تعبنا جدا فى التجهيزات والتصوير، خاصة أنه مكتوب بشكل جميل ومخرج عبقرى، والمسلسل يضم عدد كبير من الفنانين التقال، وأكيد كل فريق عمل يقوم ببذل مجهود كبير لكى يرضى الجمهور.
الأعمال التى تتحدث عن الصعيد عندما تكون مكتوبة بشكل جيد وأداء واقعى ومخرج يعلم خبايا الصعيد، أكيد هيكون حصان ربحان فى دراما رمضان، خاصة أن هذه النوعية من الدراما لها جمهور كبير، واللهجة الصعيدية محببة عند الناس، ويزداد الانجذاب إليها مع الخروج عن النمط التقليدى للموضوعات الصعيدية.
● قدمت أعمالا كثيرة ما الدور الذى تسعى لتقديمه؟
- الحمد لله، فأنا قدمت أكثر من 150 عملاً، ما بين أدوار متنوعة سواء دينية أو تاريخية أو رومانسية، كذلك قدمت الشخصية الطيبة والشخصية الشريرة، والحقيقة أننى سعيد بكل ما قدمته، فأعتز جداً بالمحامى الشرير فى «لعبة إبليس»، وشيخ الغفر الشرس فى «كفر دلهاب»، وصفوت الصحافى الانتهازى فى الجزء السادس من «ليالى الحلمية»، وأيضاً دورى فى «رحيم»، والشيمى رضوان فى مسلسل «النمر» مع محمد عادل إمام، وضابط الأمن الوطنى فى مسلسل «الاختيار 3»، إلى جانب ذلك أنا أعتز كثيراً بأدوارى الدينية والتاريخية، مثل مسلسل «ابن حزم»، و«ابن حنبل»، وقد أحبهما الجمهور كثيراً ويحرص على مشاهدة هذه الأعمال عندما تعرض، فهى أعمال لها جماهيرية كبيرة.