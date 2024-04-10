برشلونة يهزم باريس سان جيرمان 3-2 في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدما على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب بارك دي برانس، بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو.

الوسط: فرانكي دي يونج - إليكاي جوندوجان - روبيرتو.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

بينما بدأ باريس اللقاء بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - بيرالدو - مينديز.

الوسط: كانج ان لي - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: كيليان مبابي - ماركو أسينسيو - عثمان ديمبلي.

سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وحاول باريس إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من هز شباك الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 48 سجل اللاعب عثمان ديمبلي هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان، ثم أضاف فيتينيا الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 51، قبل أن يعود برشلونة للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 62 عن طريق النجم رافينيا.

وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة خطف اللاعب أندرياس كريستينسن هدف الفوز لفريق برشلونة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.