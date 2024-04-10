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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رافينيا يمنح برشلونة التقدم أمام باريس سان جيرمان

برشلونة
برشلونة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التقدم على نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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جاء هدف التقدم للعملاق الإسباني عن طريق اللاعب رافينيا دياز في الدقيقة 37 من عمر الشوط، حيث نجح لاعبي برشلونة في تأمين النتيجة حنى انتهاء النصف الأول من المباراة.
وكانت مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة قد بدأت في تمام التاسعة من مساء الليلة، في المواجهة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء.
وكان برشلونة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرانكي دي يونج - إليكاي جوندوجان - روبيرتو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

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