اللحظات الأولى بعد استهداف الاحتلال لسيارة أبناء وأحفاد إسماعيل هنية.. شاهد

تداولت الفضائيات العربية مقاطع فيديو ترصد اللحظات الأولى بعد استهداف الاحتلال لسيارة أبناء وأحفاد إسماعيل هنية.

وأدى القصف إلى استشهاد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وثلاثة من أحفاده في قصف عسكري إسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، أن "حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة".

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة كانوا يستقلونها مع أبنائهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل أبناء هنية الثلاثة وثلاثة من أبنائهم ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أفراد حتى هذه اللحظة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد استشهاد 3 من أبنائه في قصف صهيوني استهدف سيارة كانوا يستقلونها، أن الاحتلال واهم في اعتقاده بأن استهداف أبناء قيادات الحركة يمكن أن يدفعها لتقديم تنازلات في مفاوضات الأسرى.

وفي مقابلة لإحدى القنوات العربية، أكد هنية مقتل أبنائه الثلاثة وعدد من أحفاده في القصف الإسرائيلي، وقال: "نحمد الله على هذا الشرف الذي منحنا إياه باستشهاد أبنائنا الثلاثة وعدد من أحفادنا"، مضيفا أن دماء أبنائه "فداء على طريق تحرير القدس والأقصى وأضاف: "إنه كذلك.

وقال هنية: "ما لم يستطع العدو انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لا يستطيع انتزاعه بالمفاوضات، تعتقد قوات الاحتلال أنها تستطيع كسر عزيمة الشعب باستهداف أبناء قادته، ونحن نقول لقوات الاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتاً على مبادئنا وتمسكاً بأرضنا، لن يحقق العدو أهدافه ولن تسقط القلاع".

ولفت إلى أن استشهاد “أبنائنا سهم متواضع على الطريق الطويل الذي خطه القادة على مدار التاريخ من أجل تحرير القدس”.

وأوضح إسماعيل هنية: “نحن بكل وضوح لدينا شعب أطلق طوفان الأقصى ليس من أجل غزة فقط بل لأجل القدس والأقصى”.

وأشار إلى أن العدو بتوقيته يعتقد أنه يمكنه الضغط على حركة حماس لينتزع منها مواقف على طاولة المفاوضات غير المباشرة بعد فشله في الميدان من خلال آلة القتل والتدمير.

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