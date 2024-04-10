أبناؤنا في الخارج| جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادى 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادى بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على منصة أبنائنا في الخارج.

وتنتهي امتحانات الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024 للطلاب في مدارس اللغات، ويوم الأربعاء الموافق 30 مايو 2024 للمدارس العربي.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 الامتحان في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اللغة الأجنبية.

ويمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات.

كما يمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الجبر والإحصاء والمستوى الرفيع.



بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتنتهي امتحانات الصف الثاني الإعدادي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 بمادتي الهندسة والتربية الدينية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت خدمة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا.

ويؤدي امتحانات أبنائنا في الخارج الطلاب الجدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في مصر.

كما يؤدي امتحانات أبنائنا في الخارج الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في مدارس المسار المصري.

ويسمح لطلاب أبنائنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات ويمكنهم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويجب على الطلاب المتقدمين لامتحانات أبنائنا في الخارج تسليم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي: 16 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني، بجوار عمارة العرايس.

