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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أبناؤنا في الخارج| جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

امتحانات المدارس
امتحانات المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج 2024

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج 2024

وتنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 بحسب جداول الامتحانات المعلنة على منصة أبنائنا في الخارج.

وتنتهي امتحانات الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 للطلاب في مدارس اللغات، ويوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 للمدارس العربي. 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 

يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 الامتحان في مادة اللغة العربية. 

كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية. 

ويمتحن طلاب الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى. 

كما يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الرياضيات والتربية الدينية. 

بينما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات. 

وتنتهي امتحانات الصف السادس الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 بمادة المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط. 

فئات مسموح لها امتحانات أبنائنا في الخارج 

وحددت وزارة التربية والتعليم الفئات المتاح لها التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024. 

وشملت تلك الفئات الطالب الذى أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثاني ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه .

كما يؤدى امتحانات أبنائنا في الخارج الطالب الذي حالت ظروفه دون التقدم لأداء الفصل الدراسي الأول ويرغب في التقدم للامتحان على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني فيما عدا طالب مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى KG. 

فإنه يلزم أن يكون طالب رياض الأطفال المستوى الثانى حاصل على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني .
 

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