رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024 بسبب الإقبال الشديد بالمستوى الأول رياض أطفال KG1 للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي للتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية ( IPS).

وللتقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 قبل انتهاء الموعد (اضغط هنا).

مزايا المدارس الرسمية الدولية

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد وزير التربية والتعليم سعر الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن إنشاء المدارس الرسمية الدولية تلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الرئيس يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية والارتقاء بمستوى جودتها.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تعد مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، مما يؤكد ثقة المجتمع فى هذه النوعية من المدارس.



وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

