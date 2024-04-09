بدء التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 بعد العيد
تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بدء التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد سيكون منتصف هذا الشهر بعد عيد الفطر المبارك.
وتنتهي إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 ويعود العمل في المدارس يوم الإثنين 15 أبريل 2024.
ويتاح التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.
ويتم احتساب العمر للتقديم في المدارس المصرية اليابانية فى 1 أكتوبر 2023، وأن المدارس لا تقدم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات.
ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية العاملة خلال العام الدراسي الحالي 51 مدرسة في 26 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.
قواعد السن في المدارس المصرية اليابانية
- سن القبول في المستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.
- يبدأ سن القبول في المستوى الثانى لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.
- سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.
- ويتراوح سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الثانى الابتدائي بين 7 سنوات و8 سنوات عدا يوم واحد.
- ويبدأ سن القبول في الصف الثالث الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.
شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية
- يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا على بوابة المدارس.
- أن يكون التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.
- أن يكون الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية مصرى الجنسية.
- أن يكون سن الطفل المتقدم في المدارس المصرية اليابانية متوافق مع المرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من كل عام.
- الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا لعنوان الطالب.
- قبول المتقدمين في المدارس المصرية اليابانية وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل.