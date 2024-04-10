علي معلول يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر

هنأ التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.



وضع معلول عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي صورة له مع نجله ومكتوب عليها "مبارك عيدكم" مهنئا الجماهير بحلول عيد الفطر.

معلول ونجله



ويستعد الأهلي لمواجهة زد في مسابقة الدوري المصري يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من المسابقة.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل في المباراة الماضية أمام إنبي بهدفين لكل فريق، في حين تعادل زد في آخر مبارياته أمام المصري البورسعيدي بهدف لمثله.

وتنطلق مباراة الأهلي وزد مساء الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة بشكل حصري.