علي معلول يخوض تدريبات منفردة بمران الأهلي
خاض علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة بالأمس على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة.
وأدى معلول تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي للتخلص من الإجهاد العضلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
كان الأهلي قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد تخطي سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في مجموع لقاءي الذهاب والعودة والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.