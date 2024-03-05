شبانة: الأهلي يؤمن نفسه بشكري من "دولار معلول"

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل قرار إدارة الكرة في النادي الأهلي بالتحرك لاستعادة خدمات اللاعب محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عدم توصل ادارة الكرة لإتفاق مع علي معلول لتجديد تعاقده جعل النادي يتحرك لتأمين عودة شكري تحسبا لرحيل معلول والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

معلول متمسك بمطالبه

وأكمل شبانة بأن معلول مازال متمسك بطلباته بالحصول على عقد كبير يتقاضاه كاملا بالدولار فيما توقف عرض الأهلي عند مبلغ محدد يتقاضى جزء منه بالجنيه المصري.

وأتم شبانة أنه في حالة الاستقرار على رحيل معلول سيتم الإعلان فورا عن ضم محمد شكري.