أهم عادات أبناء الدقهلية فى عيد الفطر

للإحتفال بعيد الفطر المبارك، طقوساً واحتفالات خاصة عند المصريين. حيث سمي عيداً لعودته بالفرح في كل عام وانتشار البهجة والسرور بين الجميع، فهو احتفاء بإتمام فريضة الصوم.

عادة المواطنين فى الدقهلية أن يبدأوا احتفالهم بعيد الفطر المبارك بصلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور ثم يتوجهون للزيارات العائلية للتهنئة بالعيد وتبادل الهدايا والعيدية ثم يقومون بالخروج للحدائق والمتنزهات والشواطئ من أجل الاستمتاع بقضاء أوقات طيبة مع أسرهم وقبل هذا وذاك شراء الملابس الجديدة.

يبدأ الاحتفال بصلاة العيد حيث يذهب الصغار والكبار إلى المساجد للصلاة وهم يرتدون الملابس الجديدة وبعد الإنتهاء من الصلاة يتبادلون التهانى وسط حالة من الغبطة والسرور ثم يرجعون إلى بيوتهم لتناول الإفطارحيث يلتف الجميع حول المائدة وسط حالة من البهجة وبعد الفراغ من الطعام يصتحب الكبار صغارهم للزيارات العائلية لدى أقاربهم وجيرانهم.ومن أهم مظاهر وعادات العيد وخاصة عند الصغار وأكثرها رسوخا هى العيدية والتى يحصل عليها الصغار من الآباء والأعمام والعمات والأخوال والخالات وخاصة إذا ما كانت من النقود الورقية ذات الطباعة الحديثة التى يفرح بها الصغار كثيرا..

وبعد أن يفرغوا من الزيارات العائلية يرجعوا إلى منازلهم لإستقبال الضيوف من الأهل والأقارب .كما تحرص العائلات على إعداد وجبات معينة من الطعام وخاصة من اللحوم والبط والدجاج إضافة إلى أنواع من الحلويات والكعك والشيكولاته .

وقد يحرص البعض على الذهاب للمقابر عقب تأدية صلاة العيد وذلك لزيارة موتاهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم وإخراج الصدقات.