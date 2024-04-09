مساجد الإسكندرية تتزين لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

" الوفد " ترصد 281 ساحة ومسجد لاداء صلاة العيد الفطر المبارك

تتزين مساجد وساحات الصلاة بمحافظة الاسكندرية بالاضواء الزاهية والانوار استعدادا لاستقبال اداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح غدا الاربعاء لاستقبال المصلين باول ايام عيد الفطر المبارك ، قام المصلون بالتطوع لتزيين العديد من المساجد لإدخال روح البسمة والفرحة على جميع المصلين القادمين لاداء صلاة العيد .،أكد الأئمة والخطباء، أن إدخال الفرحة على المصلين من أفضل الأمور التى تطوع بها المصلين على المسجد.

كانت قد أعلنت مديرية الأوقاف تحديد أماكن ساحات أداء صلاة عيد الفطر عددها 281 مسجد وساحة، بعد سماح وزارة الأوقاف بفتح ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة أمام المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع أحياء الإسكندرية، وتحدد عدد الساحات حسب الكثافة السكانية في كل منطقة .

وأوضحت «الأوقاف»، أنه جرى تخصيص 16 ساحة صلاة عيد الفطر بحى شرق وهي، سليماني محمود كليوباترا الزنانيري الصابرين سموحة، ورياض الصالحين والصديق سبورتنج التقوى شارع الترعة أبو سليمان، العلم والإيمان شدس، أبو هريرة أبو سليمان، مسجد الجهاد أبو سليمان، الخلفاء أبو سليمان، نور الإسلام باكوس، زقزوق غبريال، التوبة المحمودية أبو سليمان، الإسراء الرمل الميري، الرعاية وينجت، جليم ترام جليم، الكبير السيوف، التوحيد أرض الأرز.

وخصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 21 ساحة بحي غرب لأداء صلاة عيد الفطروضمت أهم وأكبر مساجد بمناطق غرب الإسكندرية وهي، ساحة مسجد سيدي القباري بالقباري، وساحة مسجد أبو عمر الورديان، ساحة مسجد الإمام الشافعي نجع العرب، ساحة السنية أرض الموز بالقباري، ساحة مسجد الأبرار الورديان.

كما تم تخصيص ساحة مسجد الميري كرموز، ساحة مسجد الفلاح بشارع رشيد رضا، مسجد مدور الشام بشارع الشمس كرموز، مسجد الأبرار بالمأوى، الدغيدي ترعة المحمودية، ساحة مسجد بدر شارع 12 كرموز،مسجد ناصر السنة صينية الورديان، ساحة مسجد سعد زكي الورديان، ساحة مسجد التوحيد الغيطاني المتراس، مسجد الرحمة شارع الجلاء الورديان، مسجد عباد الرحمن شارع رشيد رضا الورديان، مسجد رشاد عثمان شارع الأمير لؤلؤ المتراس، مسجد الجمل شارع المكس الورديان، مسجد التوفيق شارع خوفو كرموز، ساحة مسجد المصري وعلام شارع جميل ثابت كرموز، اللبان شارع راغب باشا كرموز

من جانب اخر اكدت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، انتهاء الاستعدادات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات الكبرى والمساجد

قال الشيخ " عبد الرازاق " وكيل الاوقاف إنّ المديرية انتهت من تجهيز 513 ساحة وخصصت 1026 خطيبًا وإماما، بواقع إمام وخطيب أساسي واحتياطى لكل ساحة خلاء، مشيرًا إلى إتاحة الصلاة في المساجد التي يؤدى بها شعائر صلاة الجمعة.

أشار وكيل مديرية الاوقاف إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة بواقع 11 غرفة عمليات بالمحافظة، وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة صلاة العيد، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

كما أكد أنّ المسجد قد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، حيث هناك جهود مبذولة من جميع العاملين بالمساجد لتهيئتها بالتطهير والتعقيم والتنظيف.

وفى سياق متصل اعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ على أن التنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.

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