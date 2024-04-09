بيراميدز ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري الممتاز

يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفا على نظيرة الجونة مساء اليوم في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من جولات مسابقة الدوري الممتاز.



ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره الجونة المركز السابع برصيد 22 نقطة فقط.

وتعادل فريقا بيراميدز في المباراة الأخيرة أمام نظيره طلائع الجيش، سلبيا بدون أهداف علي استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل السفر بطائرة خاصة إلى الجونة تمهيدا لخوض المباراة.