أفاد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، بأن المواطنين في الغرب سئموا من عبء تمويل أوكرانيا.

وقال أنطونوف للصحفيين: "في الغرب، يتزايد إرهاق السكان من عبء تمويل أوكرانيا".

وأشار إلى أن الأمريكيين لا يفهمون لماذا يتعين عليهم العمل بجد ودفع الضرائب، والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لضخ الدعم المالي والعسكري إلى دولة بعيدة في أوروبا الشرقية.

وأوضح أنتونوف أن أمريكا تتهم روسيا يوميا بكل الذنوب دون التحقق من الحقائق وتقديم الأدلة، مؤكدا أن روسيا ستواصل "الدفاع عن الحقيقة" رغم الاتهامات الموجهة لموسكو.

وتسعى الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ أكثر من عامين، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وكانت روسيا أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

زعم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد "ضربا من الخيال".

وقال بوريل، متحدثًا خلال منتدى في بروكسل: "احتمال اندلاع حرب شديدة الحدة في أوروبا لم يعد خيالاً، ونحن ملزمون تمامًا ببذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك. لردع العدو نحتاج إلى أموال".

وأضاف أنه من أجل تحقيق قدرات دفاعية قوية للاتحاد الأوروبي، هناك حاجة إلى "آلية دفاعية"، وسمح بإمكانية التزامات الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن التدهور الحالي للنظام الأمني في أوروبا يتطلب حوارا في مجال الاستقرار الاستراتيجي، مشددًا على أن فقدان هذا الحوار في الوقت الحالي لم يحدث بخطأ من روسيا الاتحادية.

واعتبر خبراء أن تصريحات بوريل ليست سوى طريقة لمحاولة حث الحكومات الأوروبية وواشنطن على الدفع وتمويل نظام كييف الذي يعاني من أزمات حادة من الناحتين العسكرية والاقتصادية.