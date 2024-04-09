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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حارس إنبي يعلق على التعادل أمام الأهلي: "كنا نريد الفوز"

مصطفي شوبير وحارس
مصطفي شوبير وحارس إنبي

أكد عبد الرحمن سمير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على أن النادي البترولي كان يريد تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، في المواجهة التي لُعبت بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وأوضح حارس إنبي أن شعور الفوز كان ينتابه خلال مواجهته للأهلي، مشيرًا إلى أنه يحمد الله على نتيجة التعادل أمام أكبر فريق في إفريقيا.
بينما علق على كواليسه مع مصطفى شوبير عقب المباراة، فقال: "شوبير عشرة 8 سنوات مع المنتخبات الوطنية، وهو من الشخصيات المحترمة وحارس كبير جدًا وممتع".

وأضاف: "طلبت من أوفا أن نلتقط صورة عقب اللقاء ورفض ومزحنا سويًا ثم رحل".

وأتم حارس النادي البترولي تصريحاته: "الأمور لم تكن أفضل شيء بالنسبة له لأن الأهلي تعادل، نفس الأمر بالنسبة لي لأننا كنا نريد أن نفوز، ومفيش فيها حاجة لما نفوز على الأهلي".

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