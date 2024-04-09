عقوبة رونالدو المنتظرة بعد طرده في مباراة النصر والهلال

ينتظر كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي عقوبته بعد تعرضه للطرد أمام الهلال بعد مشادته القوية مع علي البليهي مدافع الزعيم.

وكان النصر خسر أمام الهلال بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في أبوظبي، ليتأهل إلى النهائي ويواجه اتحاد جدة يزم الخميس المقبل.

وكان حكم مباراة النصر والهلال أشهر البطاقة الحمراء لرونالدو في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد اشتباكه مع المدافع علي البليهي.

وكتب حكم المباراة في تقريره أن تصرف رونالدو مشين، بعد ضربه للاعب الهلال، وعليه تستعد لجنة الانضباط لتوقيع عقوبة على الدون.

ومن المتوقع أن يتم توقيع غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي، إضافة لإيقافه مباراتين، وسيكون الإيقاف تلقائيا حيث سيكون مباراتين فقط.