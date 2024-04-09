رونالدو يحصل على الكارت الأحمر للمرة الـ12 في مسيرته

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكارت الأحمر الـ12 في تاريخه بعد طرده أمس في مباراة الهلال والنصر أمس ببطولة كأس السوبر السعودي.

وأشهر الحكم كارت أحمر مباشر في وجه رونالدو بعد تدخله العنيف على اللاعب علي البليهي مدافع الهلال، والاعتدادء عليه بطريقة غريبة، وتعد هذه المرة الـ8 التي يحصل فيها الدون على طرد مباشر.

ماذا قالت الصحف العالمية عن واقعة رونالدو والبليهي

وشهدت مباراة ديربي الرياض أمس التي أقيمت بالإمارات في الدور نصف النهائي للسوبر اعتداء من رونالدو على البليهي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء وحصل فيها كريستيانو على الكارت الأحمر.

وعلقت صحيفة A bole البرتغالية في تقرير لها اليوم على أزمة الكلاسيكو قائلة: " علي البليهي رجل دفع ميسي ورونالدو للجنون ".

وذكرت صحيفة ماركا: " رونالدو يعتدي علي البليهي ويهدد بضرب الحكم "، بينما قال صحيفة ميرور الإنجليزية: " كريستيانو رونالدو يضرب منافسة علي البليهي ".

وعلقت صحيفة Òle: " فضيحة رونالدو طرد ومحاولة اعتداء علي الحكم "، كما علقت صحيفة Sportal قائلة: " الهلال دمر رونالدو واللاعب يضرب المنافس ".

وحقق الهلال الفوز على النصر بهدفين لهدف في مباراة أمس سجل سالم الدوسري ومالكوم ثنائية الزعيم بينما سجل ساديو ماني هدف النصر، ليحسم الأزرق بطاقة تأهله للنهائي وملاقاة الاتحاد الذي تأهل على حساب الوحدة.