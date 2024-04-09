شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن واقعة رونالدو والبليهي في السوبر

تناولت الصحف العالمية واقعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع علي البليهي لاعب الهلال أثناء مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين أمس الاثنين في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وشهدت مباراة ديربي الرياض أمس التي أقيمت أمس بالإمارات في الدور نصف النهائي للسوبر اعتداء من رونالدو على البليهي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء وحصل فيها كريستيانو على الكارت الأحمر.

وعلقت صحيفة A bole البرتغالية في تقرير لها اليوم على أزمة الكلاسيكو قائلة: " علي البليهي رجل دفع ميسي ورونالدو للجنون ".

وذكرت صحيفة ماركا: " رونالدو يعتدي علي البليهي ويهدد بضرب الحكم "، بينما قال صحيفة ميرور الإنجليزية: " كريستيانو رونالدو يضرب منافسة علي البليهي ".

وعلقت صحيفة Òle: " فضيحة رونالدو طرد ومحاولة اعتداء علي الحكم "، كما علقت صحيفة Sportal قائلة: " الهلال دمر رونالدو واللاعب يضرب المنافس ".

وحقق الهلال الفوز على النصر بهدفين لهدف في مباراة أمس سجل سالم الدوسري ومالكوم ثنائية الزعيم بينما سجل ساديو ماني هدف النصر، ليحسم الأزرق بطاقة تأهله للنهائي وملاقاة الاتحاد الذي تأهل على حساب الوحدة.