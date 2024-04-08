أرقام رونالدو ضد كبار الدوري السعودي قبل صدام اليوم

لا صوت يعلو اليوم، فوق صوت صدام الهلال السعودي ونظيره النصر في ملحمة كروية منتظرة تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الكروي الحالي.

وتقام بطولة السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الحالي، حيث ستشهد مشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر، والوحدة.

وبحسب صحيفة الميدان الرياضي السعودية، لم ينجح نجم نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم في تسجيل أي هدف خلال الموسم الحالي في نادي الهلال خلال الموسم الحالي، حيث نجح في التسجيل في كافة الأندية، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف أمام الزعيم.

وجاءت أرقام كريستيانو رونالدو أمام الكبار هذا الموسم:

خاض أمام الشباب: 2

سجل: 4 أهداف

صنع: 1

إجمالي مساهمات: 5

خاض أمام الأهلي: مباراتين

سجل: 4

صنع: 0

إجمالي مساهمات: 4

خاض أمام الاتحاد: مباراة وحيد

سجل: 2

صنع: 0

إجمالي مساهمات: 2

خاض أمام الهلال: 1

سجل: 0

صنع: 0



وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت القاهرة و8 مساء بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 09:30 بتوقيت القاهرة ، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

