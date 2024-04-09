الأنصاري يتفقد إنشاء وتجهيز موقف القاهرة - الفيوم الجديد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، في جولة ميدانية موسعة، عدداً من الشوارع والميادين بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على حالة النظافة العامة بالمدينة، وأعمال رفع تراكمات القمامة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، وذلك بحضور سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت الجولة، شوارع أحمد شوقي، والسنترال، وبطل السلام، ومنطقة الشيخ حسن، والطريق الدائري، وكذا عدد من الشوارع بمنطقة حي جنوب، ووجه المحافظ، بتسوير إحدى مناطق تجميع القمامة بمنطقة حي جنوب، حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري، كما وجه المحافظ، بإلزام مالك إحدى قطع الأراضي الفضاء المستخدمة في تجميع القمامة، بعمل سور حول قطعة الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لقيامه بتبوير الأرض، وتحويل المنطقة إلى بؤرة للقمامة.

جولة على المواقف

كما شملت الجولة، تفقد سير العمل بموقف سيارات الأجرة أبشواي وطامية وسنورس/ جامعة الفيوم، بمنطقة ميدان التدريب، واطمأن محافظ الفيوم، على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء وتجهيز موقف سيارات الأجرة الفيوم/ القاهرة الجديد بمنطقة كيمان فارس، المقام على مساحة 5500 متر، ويسع نحو 180 إلى 200 سيارة.

وأكد المحافظ، على رئيس وحدة المتابعة الميدانية، باستمرار الحملات على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى الالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة للمواصلات، وتكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة النظافة العامة، وإخطار الأحياء لرفع تراكمات القمامة التي يتم رصدها، إضافة إلى المتابعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من ضبط الأسواق وتوافر السلع بالكميات والجودة المطلوبة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة جشع بعض التجار، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى وقت سابق بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بكل الخير، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيتي تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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