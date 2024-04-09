الأسهم الأوروبية تتراجع قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بينما حدت مكاسب سهم شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة للطاقة وأسهم شركات التعدين من الخسائر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أقوى أداء له في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

وابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية غدا الأربعاء وقرار البنك المركزي الأوروبي الخميس مما قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن بين المحركات الرئيسية للسوق، ارتفع سهم بريتش بتروليوم واحدا بالمئة بعدما توقعت الشركة زيادة إنتاجها من النفط والغاز وكذلك الطاقة منخفضة الانبعاثات على أساس فصلي.

ومن القطاعات التي ساهمت في الحد من الخسائر قطاع الموارد الأساسية الذي صعد واحدا بالمئة تقريبا مع تداول أسعار النحاس في شنغهاي عند مستويات قياسية في ظل التفاؤل بشأن بيانات المصانع الإيجابية الصادرة من الاقتصادات الكبرى.

أسهم أوروبا تنخفض قبل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

وانخفض سهم أتوس اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة بعدما نشرت الشركة الفرنسية المتعثرة المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات تحديثا لخطتها الخاصة بإعادة الهيكلة المالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0755 بتوقيت غرينتش إلى 2355 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر قد قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2372 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم للتجارة "الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحدا تلو الآخر .

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50 بالمئة في مارس.