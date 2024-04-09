الثلاثاء 09 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: جوميز يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه بالزمالك.. وأحمد حمدي مكسب كبير

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

تحدَثَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء أمس الأول الأحد مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لمثله على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

إقرأ أيضًا..

txt

رضا عبد العال: موديست لم يقدم أوراق إعتماده مع الأهلي

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

جمهور الزمالك لعب دوراً كبيراً في تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما قدم لوحة فنية رائعة أمام مودرن فيوتشر، وأعطى دفعة قوية للاعبين من أجل التتويج ببطولة هذا الموسم.

وأضاف: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه داخل الفريق، ولابد من عقد جلسة بينه وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، للتحدث معه في العديد من الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

وتابع: أحمد حمدي مكسب كبير للزمالك، وأحد أفضل الصفقات الشتوية التي أبرمها مجلس إدارة النادي ، فهو لاعب صاحب حلول داخل الملعب ، ويلعب بأسلوب السهل الممتنع، وأتوقع تواجده بصفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

مواد متعلقة

خاص..المدير الادارى للزمالك خارج التشكيل

مصطفى شلبى يعود إلى تدريبات الزمالك

الزمالك: ننتظر رد بوروسيا لإنهاء صفقة مصطفى أشرف

الزمالك يكشف تفاصيل عقد جوزيه جوميز

إبراهيم سعيد: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة وشبه أوسوريو

الكعبي: جوميز مدرب كبير..وإنتهاء أزمة القيد بمثابة عودة الروح للزمالك

فيريرا يوجه رسالة خاصة لمدرب الزمالك الجديد

خاص.. أول تعليق من عبد المنصف بعد استبعاده من الزمالك
الجريدة الورقية