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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: موديست لم يقدم أوراق إعتماده مع الأهلي

موديست مهاجم الأهلي
موديست مهاجم الأهلي

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي بهدفين لمثلهما في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة بالدوري الممتاز.

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وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

الفرنسي أنتوني موديست لم يقدم أوراق اعتماده مع الأهلي حتى الآن منذ قدومه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم حصوله على الفرصة بشكل كبير في النسبة الأكبر من المباريات على حساب محمود عبد المنعم كهربا الذي أثبت جدارته بالتواجد أساسيًا في تشكيل المارد الأحمر.

وأضاف: السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية التعادل أمام إنبي بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بهدفي كهربا، بالإضافة إلى التشكيل الذي خاض به المباراة وإصراراه على الدفع بعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر.

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