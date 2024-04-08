جائزتان عالميتان لمنتجع «صن رايز كريستال باى» الغردقة من توى بلو العالمية للفنادق

بناء على ترشيح وتعليقات ملايين السائحين

الجائزتان إضافة لصناعة السياحة والفندقة المصرية وتأكيد على الخدمة المتميزة

فى خطوة مهمة وتقدير عالمى، حصل منتجع «صن رايز كريستال باى ريزورت» بالغردقة على جائزتين عالميتين من مجموعة توى بلو العالمية للفنادق فى شهادة جديدة على تميز السياحة وصناعة الفندقة المصرية، وتضافان إلى رصيد الشهادات الدولية التى تتمتع بها منتجعات وفنادق مجموعة «صن رايز»، الجائزة الأولى جاءت باعتبار «صن رايز كريستال باى ريزورت» أفضل منتجع سياحى لعام 2024، والجائزة الثانية جاءت بتصنيف الفندق كواحد من أفضل الفنادق للعام نفسه 2024 من حيث تقييم الزائرين.

وتعد الجائزتان تأكيدًا على المكانة المتميزة التى تتمتع بها السياحة المصرية عالميا، كما أنهما دليل جديد على السمعة الجيدة لصناعة الفندقة بمصر، ويصب كل هذا نهاية فى صالح تطور ونمو اقتصادنا القومى.

وأكدت مجموعة «صن رايز» الفندقية أن الجوائز التى حصل عليها أحد منتجعاتها يؤكد قمة التفوق فى صناعة الضيافة، والتى تبرز التفانى والالتزام الذى يبذله فريق صن رايز لتقديم خدمة استثنائية وتجارب لا تُنسى لجميع النزلاء، خاصة أن العاملين فى منتجع «كريستال باى» يقدمون وسائل الراحة المثالية والمحيط الخلاب.

وأكدت المجموعة أنهم ملتزمون بتقديم تجارب متميزة لا تُضاهى مثيلاتها فى المنتجعات الأخرى حتى نستطيع ترك انطباع دائم عند الضيوف، لأن العاملين يؤكدون تجاوز كل جانب من جوانب إقامة النزلاء لتجاوز توقعاتهم.

وأشادت المجموعة بدعم ضيوف المنتجع وتعليقاتهم المتميزة عنه سواء داخل مصر أو خارجها، كما أن ولاءهم يدفعهم باستمرار إلى وضع معايير جديدة للتفوق فى مجال الضيافة، وتقديم خدمات وتجارب جديدة وفريدة.

تُعد جوائز توى العالمية للفنادق تكريمات مرموقة للغاية تميز الأفضل فى مجال السياحة، استنادًا إلى تعليقات أكثر من 16 مليون عميل حول العالم، تسلط هذه الجوائز الضوء على الفنادق التى حصلت باستمرار على درجات رضا عالية للغاية، ونحن فخورون لأننا تم اختيارنا من بينهم.

ويقع منتجع «صن رايز كريستال باى ريزورت» فى مدينة الغردقة، ومصنف 5 نجوم ويوفر مكان إقامة فاخر ومنطقة شاطئية خاصة مجاناً، ويضم 364 غرفة وجناح و3 مسابح خارجية و7 مطاعم، بديكور عصرى لا سيما أن بعض أماكن الإقامة تُطل على البحر الأحمر، وتحتوى بعض الأجنحة على حوض استحمام ساخن أو مسبح خاص، فيما توفر جميع الغرف والأجنحة تلفزيون إل إى دى قياس 40 بوصة، بالإضافة إلى حمام خاص.