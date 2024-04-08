جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة بجوار محطة مترو المعصرة 

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة في القاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة

البداية بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر مذبوحًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة، تجرى رجال المباحث تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة من خلال سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهم بطعن صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

كما أقدم عامل على طعن صديقه، في قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية ،وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية برقين دائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 50 عامًا موظف بالميكنة الزراعية بالسنبلاوين ومقيم بذات القرية اتهم "مصطفى.م.م.ا"، 20 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة طعن زميله لخلافات مالية بينهما وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الشرابية

كما أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الاثنين ، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الشرابية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة)، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.