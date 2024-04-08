الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات مضاربة واستمرار توترات الشرق الأوسط

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 2335.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2354.50 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "إذا نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم في السوق... لدرجة أننا نرى قليلا من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة بالذهب عند المستوى الحالي".

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.



وأدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12%، منذ بداية العام.



وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس/آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.



ارتفاع طلب صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب

الذهب

ورفع بنك يو.بي.إس السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 2250 دولارا للأوقية في ضوء الطلب القوي وارتفاع مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.



وأضاف في مذكرة "نتوقع أن تزيد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيازة الذهب بمجرد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبا".



ومن الناحية العملية، ظل الطلب على الذهب في الهند فاترا الأسبوع الماضي بسبب الإحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار المحلية، بينما ظلت الأسعار ثابتة في الصين، أكبر مستهلك للذهب.



المعادن النفيسة الأخرى

الفضه



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 27.77 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1%، إلى 927.78 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2%، إلى 1001.76 دولار.