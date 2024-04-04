الذهب يسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024، ليسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

تحرك الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز "ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب... ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا".

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو حزيران.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس غدا الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

وأوضح لانجفورد "إذا جاءت الوظائف غير الزراعية متماشية مع التوقعات أو كانت أسوأ من التوقعات من حيث ضعف سوق العمل، فسيكون هذا إيجابيا لاحتمال خفض أسعار الفائدة وهو ما سيكون بدوره إيجابيا للذهب".

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار للأونصة.





الدولار

استقر الدولار الخميس دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وظل الين الياباني حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية بسبب احتمالات تدخل السلطات، ولم يشهد تحركا يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع.

وصعد اليورو بنسبة 0.6 بالمئة الليلة الماضية وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار. وجاء التضخم الأوروبي أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة الأوروبية في يونيو.

وأدلى باول بتصريحات متوازنة أشار فيها إلى أن صناع السياسات سيتخذون قراراتهم في ضوء البيانات الاقتصادية. وركز المتعاملون على وجهة نظره بأن البيانات الأخيرة لم تغير النظرة المستقبلية بشكل عام.