سجل ارتفاعًا في تعاملات اليوم.. تعرف على سعر الذهب

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.36% اليوم الخميس 4-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

ارتفع متوسط سعر عيار24 في محال الصاغة دون مصنعية، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و 3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3497 جنيها للشراء، و 3531 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2623 جنيها للشراء، و 2649 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.480 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و 3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 3060 جنيها للشراء، و 3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و 2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 2040 جنيها للشراء، و 2060 جنيها للبيع، أمس.