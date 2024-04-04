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الخميس 04 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سجل ارتفاعًا في تعاملات اليوم.. تعرف على سعر الذهب

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة  53.36% اليوم الخميس 4-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

 

ارتفع متوسط سعر  عيار24 في محال الصاغة دون مصنعية، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و 3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3497 جنيها للشراء، و 3531 جنيها للبيع، أمس.

 

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024 عيار 18

 

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و 2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2623 جنيها للشراء، و 2649 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.480 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و 3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 3060 جنيها للشراء، و 3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024 عيار 14

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 4-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و 2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 2040 جنيها للشراء، و 2060 جنيها للبيع، أمس.

 

الجريدة الورقية