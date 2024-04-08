معالم الجامع الأزهر

رخام صحن الجامع

إن أهم ما يميز صحن الجامع الأزهر الرخام الأبيض الموجود به، وهو نفس الرخام المستخدم فى أرضيات الحرم المكى الشريف والحرم النوى الشريف.

ويعرف هذا النوع من الرخام بـ«التاسوس» نسبة إلى الجزيرة الموجود بها جبال الرخام باليونان، وهو نوع نادر الوجود، يعمل على عكس الضوء والحرارة وهو ما لا يفعله الجرانيت والرخام الطبيعى.

ويصل سمك الرخام إلى 5 سنتيمترات، حيث إنه يتميز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عير مسام دقيقة خلال الليل، وفى النهار يقوم بإخراج ما امتصه فى الليلة وهو ما يجعله دائم البرودة فى عز الحر حتى يكون برداً وسلاماً على المصلين، وقد كسيت به أرضيات الجامع الأزهر خلال عملية الترميم الأخيرة عام 2018.