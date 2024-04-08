الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رخام صحن الجامع

معالم الجامع الأزهر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

إن أهم ما يميز صحن الجامع الأزهر الرخام الأبيض الموجود به، وهو نفس الرخام المستخدم فى أرضيات الحرم المكى الشريف والحرم النوى الشريف.

ويعرف هذا النوع من الرخام بـ«التاسوس» نسبة إلى الجزيرة الموجود بها جبال الرخام باليونان، وهو نوع نادر الوجود، يعمل على عكس الضوء والحرارة وهو ما لا يفعله الجرانيت والرخام الطبيعى.

ويصل سمك الرخام إلى 5 سنتيمترات، حيث إنه يتميز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عير مسام دقيقة خلال الليل، وفى النهار يقوم بإخراج ما امتصه فى الليلة وهو ما يجعله دائم البرودة فى عز الحر حتى يكون برداً وسلاماً على المصلين، وقد كسيت به أرضيات الجامع الأزهر خلال عملية الترميم الأخيرة عام 2018.

 

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