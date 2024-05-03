الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تخصصات مطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

معلم
معلم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التخصصات المطلوبة للمعلمين في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة. 

رابط رسمي للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم الجديدة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم متاح للمعلمين في 6 تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

ويفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة من 14 مايو وحتى 27 مايو.

ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس. 

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن المستندات المطلوبة في التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة. 

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg، على ألا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا. 

وتشمل المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين.

كما تشمل المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال.

وتتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد.

كما تتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم  الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024. 

وللراغبين في التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكنك تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة (من هنا). 
 

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