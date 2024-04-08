بداية أسبوع ضعيفة لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب اجتماع المركزي الأوروبي

بدأت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة هذا الأسبوع، إذ تحوم حول أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

الأسهم الأوروبية



وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية .



يتصدر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، اهتمامات المستثمرين، على خلفية التوتر العالمي بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.



ومع توقع السوق على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكانية تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران.



وتفوق مؤشر "داكس" الألماني في أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في فبراير/شباط، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.



وقفزت أسهم شركة "زالاندو" في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 4.3% إلى قمة مؤشر "ستوكس" بعد أن رفعت مجموعة "سيتي" تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى "الشراء" من "المحايد".



الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

الأسهم اليابانية



أغلق مؤشر أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة وسط تحسن شهية المخاطرة بعد أن تلقت الأسواق دعمًا من تعافي وول ستريت.

وصعد مؤشر (نيكي) في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.91 % ليصل إلى مستوي نحو 39347.04 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 0.95 % لينهي تداولاته عند مستوي 2728.32 نقطة.



تباين أداء الأسهم الصينية فى ختام تعاملات اليوم



أغلقت مؤشرات الأسهم الصينية على تباين في ختام التعاملات اليوم، وارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في بورصة هونغ كونغ، بما يصل نسبته نحو 0.05% توازي 8.93 نقاط، ليصل إلى مستوى 16732.85 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر "إس إس آي" المركب، في بورصة شنغهاي، بما يصل نسبته بنحو 0.72% أو ما يوازي 22.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 3047.05 نقطة.