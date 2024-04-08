الأسهم الأوروبية تحوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا طفيفًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 8-4-2024، إذ تحوم حول أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع توخي المتعاملين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش الاثنين، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

ويتصدر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الخميس اهتمامات المتعاملين، على خلفية التوتر العالمي بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ومع توقع المتعاملين على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكانية تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. وتفوق مؤشر داكس الألماني بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في فبراير، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.

وقفزت أسهم شركة زالاندو 4.3 بالمئة إلى قمة مؤشر ستوكس بعد أن رفعت سيتي جروب تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى "الشراء" من "المحايد".

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 28317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 34635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 12084 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 6487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 9226 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 7570 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العبوات الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.