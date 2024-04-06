الكوربيه يكشف التلاعبات في البورصة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية:::..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. عودة الثقة بالعملة المحلية تتطلب "نفس" طويل في التصنيع والانتاج

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... حماية للسوق والمستثمرين...الزام الشركات غير المصرفية بإعلان اشعار تبعيتها لأشراف الرقابة المالية

أصدرت وعممت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات تنظيمية لكافة الجهات والمؤسسات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ومن ضمنها 540 شركة تعمل في مجال سوق رأس المال للتأكيد على الالتزام بالإفصاح بشكل واضح بأنهم جهات خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مع ذكر رقم وتاريخ الحصول على ترخيص مزاولة النشاط وذلك على مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات التليفزيونية وداخل الأفرع التابعة لهم.

تهدف التعليمات إلى تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وتجنيبهم مخاطر التعامل مع كيانات غير مرخصة، كأحد المستهدفات الرئيسية للهيئة بالتوازي مع استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وإصدار ما يلزم من لوائح وقوانين للتطوير والتنمية تعزيزاً لدور القطاع في توفير الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية للاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في ضوء ما تلاحظ للهيئة خلال الفترة الماضية وتلقيها استفسارات متعددة من المواطنين للتأكد من خضوع عدة جهات تقوم بالترويج لمنتجات مالية غير مصرفية لإشراف ورقابة الهيئة، حرصاً منهم على استبيان الموقف القانوني لهذه الجهات قبل البدء في إجراءات التعاقد معهم للتعامل في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... مصر للمقاصة تطلق أول تطبيق الكتروني لخدمة المستثمرين في البورصة...حيث تعتزم شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى خلال الأيام القليلة القادمة اطلاق أول تطبيق الكتروني على التليفونات المحمولة "موبايل ابلكيشن".

يهدف التطبيق إلى تقديم خدمة متكاملة للعملاء والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وذلك للتخفيف، والتيسير عليهم، حيث تعمل الآلية على تقديم خدمات شاملة للعميل فيما يتعلق بصرف الكوبونات النقدية الخاصة بالشركات المساهم بها المستثمر والحامل لسهما، ومناطق عملية الصرف.

كما تهدف الآلية إلى توفير خدمة المتابعة للعميل من خلال رسائل "SMS"، وكذلك متابعة محفظته الاستثمارية، وما شهدته من عمليات تنفيذ على مدار الجلسة بصورة لحظية.

تشهد الشركة اطلاق المرحلة الأولى والتجريبية للنظام عقب انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك، ويستطيع العميل صرف الكوبونات النقدية من خلال التعاون مع منصات الدفع الالكتروني.

نجحت نتائج أعمال الشركة خلال 9 شهور من عام2023 في تحقيق طفرة بالإيرادات، وذلك نتيجة المجهود الكبير لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة هشام مبروك، في العمل على استكمال تنفيذ الخطة الداعمة للتحول الرقمي.

كما نجحت الشركة في تعويض الإيرادات التي كانت تحققها إذون الخزانة والسندات، وتم نقلها إلى شركة المصرية للإيداع والقيد المركزي التي تم تأسيسها لإجراء عمليات التسوية لأدوات الدين، حيث ساهم في هذا التعويض عوائد التوقيع الالكتروني، مسجلا نحو 65 مليون جنيه خلال عام 2023، مقابل نحو 18 مليون جنيه عام2022، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار....تعمل الشركة على تحقيق النمو، والتطوير المستمر والابتكار، من خلال العمل على تحسين فعالية وكفاءة أنشطة الشركة، وتطوير الخدمات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي السريع وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتحسين إدارة المخاطر، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية، والتطوير الإداري في اتمام إعادة الهيكلة ومراجعة وتحديث السياسات دعم وتعزيز تواجد الشركة في السوق المحلي.

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تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "إيفولف للاستثمارالقابضة" تنظم ورشة عمل بمشاركة مجلس الدهب العالمي حول الذهب كأداة استثمارية

تنظم شركة "إيفولف للاستثمارالقابضة" خلال الأسابيع القليلة القادمة بمشاركة مجلس الذهب العالمي ورشة عمل بعنوان "الذهب كأداة استثمارية في المجال المالي".

يشارك في الورشة 15 جهة مالية تضم عددا من البنوك ومؤسسات مالية كبرى.. تهدف الورشة إلى التعرف على دور الذهب كأداة استثمارية من الأدوات المالية المتنوعة، خاصة أن الاستثمار في الذهب يسهم بصورة كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد.

أكد الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ايفولف للاستثمار" حرص الشركة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في المنتجات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالذهب كأداة استثمارية مهمة لدعم الاقتصاد.

قال في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الورشة تركز على الاستثمارات في الأدوات المالية الخاصة بالذهب، كما تناقش أيضا الدور المهم لهذه الأداة الاستثمارية في تنوع الاستثمارات".

أضاف أن الورشة تستعرض كافة التجارب النجاحة في الاستثمار بالدهب، ومن ضمنها تجارب الدول الناجحة في هذا الصدد، تتمثل في الهند، تركيا، الصين، الامارات، خاصة أن مثل هذه التجارب شهدت نجاحا كبيرا.

كانت الشركة قد حققت نجاحا في صندوق الذهب الذي أطلقته منذ عدة أشهر، حيث استطاع استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 70 ألف مستثمر، وبقيمة 800 مليون جنيه، خاصة أن استثمارات الذهب تصل من5% إلى 25% من إجمالي الاستثمارات، باي محفظة استثمارية....تستهدف الشركة الاستثمارات في النظام البيئي للمعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب، ومنتجات أسواق رأس المال التقليدية والمدعومة بالذهب والذهب الهجين.

كما يتضمن البرنامج... "ايجل للاستشارات المالية" توقع عقد رعاية مع شركة سيتي لاب "CILB

علمت" الوفد" أن شركة إيجل للاستشارات المالية برئاسة الدكتور ياسر عمارة قامت بتوقيع عقد رعاية مع شركة سيتي لاب "CILB" بموجبه تقوم شركة "إيجل" برعاية ستي لاب...ويبدأ تنفيذ بنود عقود الرعاية مطلع مايو القادم 2024

يتضمن العقد 4 بنود مهمة تتعلق بالتزامات وحقوق كل طرف وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة، على أن يتضمن العقد النص على دور الراعي في بناء وتأهيل منظومة علاقات المستثمرين داخل الشركة، مع ضرورة مراعاة، التأكد من وجود مسئول علاقات المستثمرين مؤهل، وذو خبرة سابقة في المجالات ذات الصلة، أو أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من البورصة، وكذلك أهمية وجود سياسة واستراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين، مع تدريبهم وتأهليهم، بالشكل الذي يؤدي إلى تمكين المستثمرين من التعرف على المستجدات وتطورات الشركة، بما يسمح باتخاذ قراره الاستثماري على معلومات دقيقة.

كما تتضمن بنود العقد تدريب مسئولي علاقات المستثمرين على التواصل مع أطراف السوق، وعقد اجتماعات دورية للتوعية المستمرة بأنشطة الشركة واستراتيجيتها، والعوامل التي تؤثر على الربحية والخطط المستقبلية للشركة، وكذلك العمل على أن يكون مسئول علاقات المستثمرين متواجد بصورة دائمة، وأيضا توجيهه إلى السعي لزيادة تغطية المحللين الماليين.

وكانت شركة إيليت للاستشارات المالية قد قامت مؤخر بفسح عقد الرعاية مع شركة سيتي لاب بالتراضي.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري أداء المتباين بين الصعود، والهبوط، والتحركات العرضية.

كما تتوقع "مسعود" أن يتحرك المؤشر الرئيسي ايجي أكس30 في حوالي 500 نقطة صعودا، وهبوطا، وتتوقع أيضا أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 29300 نقطة، خلال جلسات الأسبوع، وذلك حال تجاوز مناطق المقاومة عند مستوى28850 نقطة، على أن تكون منطقة الدعم عند مستوى28100 نقطة.