البورصة تودع شهر رمضان بمكاسب 25.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
أنهت مؤشرات البورصة جلسات شهر رمضان المعظم على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 25.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.928.3 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوي 28504 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى6541 نقطة.
صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 4.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 3.2 مليار جنيه.