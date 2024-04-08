شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

تحرير 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات أمنية بالمحافظات

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 11 قضية مخدرات وأسلحة نارية فى أسوان ودمياط

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية شملت عددا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات بمديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، و4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 795 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، نجحت الحملات في ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس" بحوزة متهمَين، 3 قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمَين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدري الحشيش والهيروين بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية؛ بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 11.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 3.7 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.