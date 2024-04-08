شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية شملت عددا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ضبط 11 قضية مخدرات وأسلحة نارية فى أسوان ودمياط

وأسفرت جهود الحملات بمديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، و4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 795 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 11 قضية مخدرات وأسلحة نارية فى أسوان ودمياط

وفى مديرية أمن دمياط، نجحت الحملات في ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس" بحوزة متهمَين، 3 قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمَين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدري الحشيش والهيروين بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عاطل له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية؛ بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 11.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 3.7 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمر ة.. حبس مستريح العمرة بسوهاج

امرت النيابة العامة،بحبس المتهم ، في واقعة اتهام صاحب مكتب سفريات بسوهاج بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بلاغا من 10 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز ؛ بتضررهم من مالك مكتب سفريات - مقيم بدائرة المركز لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت (270 ألف جنيه) نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات وهمية ورفض رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

بسبب “لعب العيال ” .. حبس عاطل تسبب في انفجار شبكية عين المدرس بالبساتين

كما امرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس عاطل في واقعة مشاجرة بينه وبين مدرس بنطاق دائرة القسم،4 ايام علي ذمة التحقيقات حيث تسبب الأول في انفجار شبكية عين المدرس.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: إن “الواقعة بدأت أثناء لهو أطفالي الصغار أمام المنزل، ورش ابني الصغير الذي يعاني من صعوبات في التعلم أخته بالمياه أمام محل المتهم، ليخرج للأطفال ويتلفظ بألفاظ خارجة، قولت له دول أطفال ولم يتسببوا في أذى لك، قالي أنا دماغي كده ومحدش يقدر يعملي حاجة”.