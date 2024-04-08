ضبط وإعدام 46 طن أغذية وغلق 394 منشأة مخالفة خلال شهر رمضان بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ حملات مكثفة وموسعة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، خلال ٢٩ يوم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٣٢٣٠ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ٣٩٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت الحملات بإعدام ٢٥ طن و ٣٠٠ كجم أغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢١ طن و ٥٤٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٠١٣ عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ١٧٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضاً خلال شهر رمضان باستخراج ٢١٤٣ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار عدد ٢٠٨٥ شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، وعدد ٨٢٥ شهادة سعة تخزينية خلال تلك الفترة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين، كما تقدم أيضاً بالشكر لمراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.