تعليق العمل بسوق السيارات بسبب إجازة العيد في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراً أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات ، والذي يعقد بعد افتتاحه " بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة

تضمن التقرير ، الذي عرضه رئيس اللجنة ، مؤمن على ، الإشارة إلى أن يوم الجمعة الماضي، تم خلاله استقبال وعرض 190 سيارة ) 170سيارة تابعة للمواطنين، 20خاصة بمعارض وتجار السيارات فيما تم بيع 4 سيارات ، حالة بيع مباشرة بين المواطنين ، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري ، حيث يتم العمل خلال شهر رمضان بمواعيد خاصة من 11 صباحا حتى 4 عصراُ

فيما تقرر تعطيل عقد السوق يوم الجمعة المقبلة 12 أبريل ، نظرا لعطلة عيد الفطر المبارك والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد 14 من نفس الشهر ، على أن يتم استئناف عقد السوق في يوم الجمعة التالية الموافق 19 أبريل ، ووفق المواعيد الأساسية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً

بجانب استمرار قيام اللجنة بدراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل تقديم مأكولات ، مشروبات تصوير أوراق ومستندات ، فحص سيارات

و أشار محافظ بني سويف،إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ،مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز

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