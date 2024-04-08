المنتزة التعليمية تعرض فيلم الإسكندرية عبر العصور بتقنية Ai

احتفالا بذكرى إنشاء مدينة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر

فى إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الاستراتيجيات التعليمية فى إطار تطوير التعليم ورؤية مصر 2030.

نظم توجيه الدراسات الاجتماعية بإدارة المنتزه التعليمية بمحافظ الإسكندري فعالية بعنوان "الإسكندرية عبر العصور AI" بمدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانوية بنات.

والتي تضمنت جلسات افتراضية باستخدام استراتيجيات لعب الأدوار والنمذجة التاريخية، في إطار حرص الوزارة على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، تزامنًا مع ذكرى إنشاء مدينة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر.

الذكاء الاصطناعي AI

وتهدف الفعالية للتعريف بالذكاء الاصطناعي AI، والذي أصبح أداة المستقبل التي يجب علينا فهمها وتوظيفها في التعليم لمواكبة التطور العالمي في شتى المجالات، وبالأخص تجربة التعلم لكل طالب باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تعد واحدة من أهم الأفاق المستقبلية لهذه التقنيات للتشجيعهم على النمو والابتكار والتعلم الذاتي.

جاء ذلك بحضور قيادات التربية والتعليم وأساتذة كلية التربية جامعه الإسكندرية: أمجد عاطف المدير العام لإدارة المنتزه أول، أحمد صلاح القاضي مدير فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية، سمية حسن مدير إدارة الخدمات بإدارة المنتزه أول، أسامة مدير التعليم الثانوي بإدارة المنتزه أول، رضا عبدالفتاح الموجه الأول لمادة الدراسات الاجتماعية بإدارة المنتزه أول التعليمية، الدكتورة صفاء محمد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية .

عمل جماعي من التدريبات

تأتي الفعالية نتاج تدريب عمل جماعي من التدريبات على الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف نشوي هاشم موجه الدراسات الاجتماعية ومدرب ومنسق AI، بمشاركة نخبة من المعلمين المميزين لفريق عمل توجيه الدراسات الاجتماعية وطلبة التربية العملية بكلية التربية جامعة الإسكندرية وطلبة المدارس بإدارة المنتزه أول التعليمية.

وكان قد تم تدريب موجهي ومعلمي الدراسات الاجتماعية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وكيفية استخدامها في مادة الدراسات الاجتماعية، وبناء عليه تم عمل سلسلة من الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي عن محافظة الإسكندرية نشأتها عبر مختلف العصور التاريخية، في محفل علمي بـAI.

إسكندرية عبر العصور بـAI"

كما تناولت الفعالية عرض الفيلم التسجيلي بعنوان "إسكندرية عبر العصور بـAI"، وكذلك حديث المشاركين عن البرامج المستخدمة والتحديات وكيفية مواجهتها، كذلك نماذج من طلبة مدرستي علي بن أبي طالب بنات، والمتحدة 2 الرسمية لغات،