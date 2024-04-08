طقس دافئ وزحام وتكدس مروري في الإسماعيلية

يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهاراً على محافظة الإسماعيلية مع توقعات باحتمالية سقوط أمطار بنسبة 30% خلال ساعات المساء والتي تنخفض فيها درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل.وتشهد اجواء الطقس رياح وغيوم وسحب كثيفة بدأت مع ساعات الظهيرة .

وتسجل درجة الحرارة العظمى على الاسماعيلية ٢٧ درجة مئوية والصغرى ١٥ ° درجة مئوية، وتبقى الأجواء مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر .

وتشهد شوارع الاسماعيليه منذ ساعات الصباح اليوم زحاما وتكدسا مروريا في مناطق البنوك والمصالح الحكومية الخدمية في آخر أيام عمل قبل حلول اجازة عيد الفطر المبارك.وقالت مصادر بنكية للوفد أن نسبة التشغيل داخل البنوك على مدار الايام السابقة تجاوزت ال200% بسبب قرب حلول عيد الفطر المبارك ومحاولات المواطنين في إنهاء أية تعاملات بنكية قبيل إجازة العيد .

وتزاحم مواطنون على ماكينات صرف النقود المنتشرة وأعرب المواطنون عن استيائهم بسبب عدم استيعاب أعداد الماكينات لاحجام التعاملات البنكية اليومية .وعدم تغذية الماكينات بالاموال في حالات نفاذها في الحال وهو ما تسبب في زحام على الماكينات.

فيما رصدت بوابة الوفد الالكترونيه تزاحم في المناطق التجارية بمنطقة وسط البلد والعشريني والخامسة تزامنا مع شراء المواطنين احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك.

وشهدت أسواق الخضر والفاكهة بمنطقة سوق الجمعة وحي السلام زحاما وتكدسا مروريا بسبب اقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية من الأسواق في الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتواصل اعمال صيد الاسماك بالاسماعيلية نشاطها بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس دون توقف مع تحسن حالة الطقس واستقرار حالة البحر .حيث انتشرت مراكب الصيد مع بزوغ الفجر اليوم باحثين عن رزقهم في أعماق البحر ..وعادة ما تزيد فرص صيد الاسماك خلال ساعات الليل .

وحذر أطباء من تقلبات حالة الطقس خلال الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا ومدى تسببها في إصابة المواطن بوعكات صحية بسبب تخفيف الملابس .

وأدى مساء أمس الالف من المواطنين صلاة التهجد والتراويح بمساجد الإسماعيلية وذلك في ليلة 29 رمضان .