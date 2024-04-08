حقيقة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشدد المركز الإعلامي على أن أسعار السلع التموينية بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية كافة، وفروع مشروع جمعيتي، ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأشهر عدة مقبلة.

شن حملات رقابية دورية على المجمعات الاستهلاكية كافة:

أشار إلى شن حملات رقابية دورية على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية كافة، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية، أو تلاعب بالأسعار.