جهود مديرية التموين بالشرقية خلال شهر مارس الماضي

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وخلال شهر مارس الماضي، أوضحت أن مديرية التموين شنت عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3891 ) محضراً منها (2064) محضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و (827) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 17 طن دقيق وطن أرز وطن سكر و7طن زيت وطن ملح وطن مكسبات طعم و 500 كيلو لحوم مجمدة جميعهم سلع مجهولة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 70 شيكارة سماد اليوريا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية، لحماية حقوق المواطن، وضبط الأسواق، واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة رقابية بناءً على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق بإحدى قرى مركز الزقازيق، والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض إعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء، تمهيدًا لبيعه للمخابز السياحية على أنه دقيق فاخر.

فتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه، برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية، برفقة حملة قطاع وسط الشرقية، وبمشاركة كل من: أبوطالب صلاح الدين، ومجدي فرج، ومصطفى الشحات.

وتم التوجه للمكان المشكو في حقه، وبمداهمته تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها ٣٥٢ شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم باجمالي كمية 17 طن، والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لإنتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024جنح مركز الزقازيق، وتم عرض المحضر علي النيابة العامة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.