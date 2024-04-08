مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد: مفاوضات القاهرة تشهد تقدما كبيرا (شاهد)

قال كريم حاتم، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصدر مصري رفيع المستوى أفاد بأن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرًا في تقريب وجهات النظر، وذلك من أجل حل الأزمة في قطاع غزة ووقف الحرب والعدوان الإسرائيلي.

مصدر مصري يكشف تفاصيل المفاوضات

وشدد المصدر، على أن وفدي قطر وحماس غادرا القاهرة على أن يعودا خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي، في حين يغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي لاحقًا.

وأوضح أن مصدر مصري رفيع المستوى أكد على وجود تقدم في المفاوضات والمباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة، مشددًا على أن مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق للهدنة في قطاع غزة.

غارات واعتقالات وقصف مدفعي إسرائيلي وحشي فجر اليوم الموافق التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، والذي شهد الكثير من الأعمال الغير إنسانية المتنافية مع طبيعته المباركة التي نادى من أجلها العديد من الدول للحصول على هدنة ولكن الكيان الصهيوني رفضها بشدة واستمر في جرائمه واعتداءاته على مدار الشهر الفضيل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم الـ185 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره السابع.

وقالت مصادر صحية بالقطاع، استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية، ونقل مراسلوا الوكالة، أن طيران الاحتلال الحربي استهدف مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراضي زراعية.

كما استهدفت غارة جوية منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة، وشن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.