الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تسخر الحلول الذكية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أنها سخرت كافة جهودها لتوفير الحلول الذكية للجهات الحكومية المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم العمرة.

وذكرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - وفقا لقناة الإخبارية السعودية اليوم - أنها سخرت جهودها لتوفير الحلول الذكية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين فضلاً عن تطوير الأبحاث في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بما يعود بالنفع على رفع جودة الخدمة في الحرمين الشريفين .

وتهدف الهيئة من هذه الجهود إلى تحقيق التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة التي تؤكد ضرورة بذل أقصى ما يمكن لخدمتهم في إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية (2030) .

من جهة أخرى، ذكر الهلال الأحمر السعودي أنه تم رفع مستوى التأهب والجاهزية في المسجد النبوي قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الطبية والإسعافية الأولية لضيوف الرحمن.

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية اليوم الاثنين، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة أكملت استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار المسجد النبوي خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن فرق الهلال الأحمر السعودي تنتشر في المسجد النبوي حيث لا يكاد يخلو أي ممر مشاة من تواجدهم، فهم يعملون لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل دعت السلطات السعودية المختصة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، حيث يترقب العالم الإسلامي تحديد اليوم الأول من عيد الفطر، في وقت توقع فيه خبراء الفلك اليوم الذي يمكن فيه رؤية الهلال.

ودعت المحكمة العليا في السعودية "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين"، لتكون غرّة العيد يوم الثلاثاء إن رُصد الهلال يوم الاثنين أو الأربعاء إن لم يحدث ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صادر عن المحكمة دعوتها للأشخاص الذين يرون الهلال "بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وفي وقت سابق رجح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن يحل عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وكتب المركز على حسابه في موقع "إكس" أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته في "ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر فيها".