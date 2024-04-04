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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

السعودية تواصل جهودها لإنجاح موسم العمرة

عادل حنفي، السعودية
عادل حنفي، السعودية

 

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وضمن رؤية المملكة 2030 تواصل جهودها لإنجاح موسم العمرة ، والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن تحت شعار في بلد الأمن والأمان نفتخر بخدمة ضيوف الرحمن .

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 حيث تقوم وزارة الداخلية السعودية بمجهودات ملحوظة في جميع المجالات الأمنية حرصاً منها على أداء ضيوف الرحمن مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بيسر وطمأنينة.

 

الامن العام السعودي

 

وأوضح حنفي أن الأمن العام السعودي يقوم بتوفير كل وسائل الأمن لسلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ، ضمن برنامج جودة الحياة ، كما حذر من إدخال الأدوات الحادة في الحرمين الشريفين و ساحتهما ، وكذلك طلب من ضيوف الرحمن عدم ترك الأطفال لوحدهم حفاظًا عليهم ، وذلك تحت شعار "بإحترافية تامة .. في أجواء روحانية آمنة".

 

اتاحة العمرة بالتأشيرات

 

وكانت قد اتاحت وزارة الحج والعمرة  أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لضيوف الرحمن القادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات من جميع أنحاء العالم ، جاء ذلك من خلال بيان وزارة الحج والعمرة تحت شعار مهما كان نوع التأشيرة تستطيع أداء العمرة .

 

وجاء ذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن ، يتمكن جميع حملة التأشيرات من أداء المناسك ، ويشمل ذلك تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور (الترانزيت) ، وتأشيرة العمل ، والتأشيرات السياحية الإلكترونية .

 

تطبيق نسك

 

ويجب على الزائر تحميل تطبيق (نسك) ، وإستخراج تصريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة من التطبيق ، والإلتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين ، والإلتزام بالإجراءات والإرشادات التي أعلنت عنها قوات أمن العمرة تحت شعار (يسر وطمأنينة) .

 

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