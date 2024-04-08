دعاء لحفظ اللسان من اللعن

هناك العديد من آفات اللسان والتي قد يقع به المسلم، وقد جاء التحذير من آفات اللسان في العديد من الأدلة الشريعة والأمر، وللتخلص منها يتم الدعاء بتطهير اللسان من كل آفات اللسان من غيبة ونميمة وغيرها من الأمور المحرمة في الإسلام، وهنا نذكر أجمل أدعية لحفظ اللسان من اللعن.

-اللهمّ أعِنّي على التوبة والبُعد عن اللّعنِ، والسبِّ، والشّتم. -اللهمّ إنّي أُشهدك أنّي عازمة على التوبة من اللّعنِ، فاحفظ جوارحي عمّا حرّمت، وأعِنّي على ذلك، اللهمّ اغفر لي ولمن أخطأتُ في حقه. -اللهمّ ارزقني التوبة والإنابة والإجابة وأعِذني من اللّعن، واستجب لي دعائي، وأصحّ لي جسمي وعقلي.

-اللهمّ تُب علينا من اللعن، أستغفر الله وأتوب إليه لكل ذنب أذنبته، وأستغفره لكل إنسان لعنته، اللهم اعفُ عنّا، وارزقنا خشيتك في سائر أحوالنا. -اللهمّ إنّی أعوذ بك من أن أُشرِك بك شيئاً وأنا أعلم به، و أستغفرك لما لا أعلم به، تبُتُ عنه، و تبرّأتُ من الكُفر، والشرك، والكذب، واللعن، والغيبة، والبدعة، والنميمة، والفواحش.



