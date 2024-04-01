الليلة الوترية الثانية.. دعاء ليلة القدر

تبدأ مع أذان مغرب اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، الليلة الوترية الثانية وهي ليلة الثالث والعشرين من رمضان، إذ يجتهد المسلمين في تلك الليالي المباركة لبلوغ ليلة القدر والقبول فيها عند الله عز وجل.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء ليلة القدر كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء ليلة القدر

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: يارسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أدعو، قال لها: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها.

علامات ليلة القدر

تطلع الشمس في اليوم التالي لها بلا شعاع، فقد ورد عن أبي بن كعب فى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر: أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها، وطلقة هنا تعني أنها طيبة لا حر فيها ولا برد، وبلجة تعني مشرقة.

وقيل أن المطلع على ليلة القدر يرى كل شيء ساجدا.

وقيل يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضعه المظلمة.

وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة.

وقيل أن من علاماتها استجابة دعاء من وفق لها.

دعاء 22 رمضان

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك، وانزل علينا فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحة جناتك، يامجيب دعوة المضطرين.

اللهم اجعلني من الصابرين ومن الشاكرين، اللهم قوي إيماني وارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أرني الحق حق وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا إله العالمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين.